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Trabzon'da Fenerbahçe için geniş güvenlik önlemi

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon’a geldi. Kafilenin havalimanına gelişi ve otele geçişi sırasında tüm güzergahlarda polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

16 Ekim 2021, Cumartesi 19:55 Son Güncelleme:
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Trabzon'da Fenerbahçe için geniş güvenlik önlemi

Süper Lig ’in 9. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe , Trabzon’a geldi. İstanbul’dan özel uçakla Trabzon Havalimanı’na gelen sarı-lacivertli kafileyi, sadece görevliler karşıladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, otobüsle havalimanından ayrılarak, kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti. Kafilenin havalimanına gelişi ve otele geçişi sırasında tüm güzergahlarda polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Medical Park Stadı’nda oynanacak ve yarın saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.


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