Trabzon’da açılan judo kurslarına ilgi sürekli artıyor

Söğütlü Atletizm Stadında atletizmden boksa, okçuluktan bisiklete, fitnessten halk oyunlarına kadar her gün bine yakın kişi spor yaparken, judo kurslarına katılımda da rekor sayılara ulaştıklarını kaydeden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Yeni neslin ve özellikle velilerimizin spora bakış açısı, ilgisi sevindirici boyutlara ulaşıyor. Sporun hepsi sağlık için gerekli, yeter ki velilerimiz çocukları sporla buluştursun. Trabzon’da modern tesislerimiz ve uzman antrenörlerimiz, çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyor” diye konuştu.

Judonun güçlü ve esnek bir vücut yapısı için ideal bir spor olduğunu ifade eden Akçaabat İlçe Spor Müdürü Engin Uzun, “Judo yapan çocuklarımız nasıl düşeceğini dahi öğrenir, bu da günlük hayatta birçok kazayı engeller. Savunma yönü güçlü olan bireyler yetişir” dedi. Haftanın 6 günü kursların sürdüğünü kaydeden Antrenör Esma Ustaoğlu da, “Sporla sağlam bir vücuda sahip olan, özgüven kazanan ve antrenmanda stres atan çocuklarımız, disiplinli çalışmaları nedeniyle derslerinde de başarılı oluyor” dedi.

İHA