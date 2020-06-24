Trabzon yerel basını son saniyede yenilen gole dikkat çekti...

Önceki gün' Her yol O'na çıkıyor' ortak manşeti ile okuyucularıyla buluşan Trabzon yerel basını, Alanyaspor karşısında alınan 2-2'lik beraberliği de sayfalarına taşıdı. Bu kez gazetelerdeki ortak nokta, son anlarda yenilen golün üzüntüsü oldu. Son nokta, 'Son gülen iyi güler' başlığını kullanırken, Güne bakış, '90+5'te şok' ifadeleri ile haberi okuyucularına duyurdu. Karadeniz, 'Akdeniz sıcağında son saniyede buz kestik' manşetini atarken, Taka da 'Gözyaşları Bordo-Mavi' başlıklarıyla haberi gösterdi.

İç sayfalarda bu üzüntüyü yaşayan yerel basın kapak sayfasında ise şampiyonluğu işaret etti....Kuzey Ekspres, 'O sene bu sene, yola devam!', Son nokta, "Alayınıza inat, söke söke alacağız', Taka da 'Bu aşk burada bitmez' başlıkları ile hedefin zafer olduğunu vurguladı.