Trabzon kalesini gole kapamada zorlanıyor!

Süper Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalıp ilk 3 iddiasını zora sokan Trabzonspor, bu sezon kalesini gole kapama noktasında zorluk yaşıyor.

Ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla Avrupa biletini cebine koyan Trabzonspor, bu sezon en büyük zaafı savunmada yaşadı.

Ligde 67 gol atan Galatasaray ve 66 gollü Beşiktaş’ın ardından 59 golle en çok gol kaydeden 3´üncü takım konumunda yer alan Bordo-Mavililer, kalesinde 43 gol gören Fenerbahçe ile birlikte Kasımpaşa, Antalyaspor, Akhisarspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor’un ardından da en çok gol yiyen takım oldu.