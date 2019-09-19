Trabzon - Getafe (CANLI YAYIN)

Getafe - Trabzonspor maçı öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde C grubunda yer alan Trabzonspor, deplasmanda Getafe ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruba 3 puanla başlamayı hedefliyor. Sparta Prag ve AEK ile oynadığı eleme maçlarının ardından adını UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırmayı başaran Trabzonspor, C grubundaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Getafe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak gruplara 3 puanla başlamayı amaçlıyor.

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Getafe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 19.55'te Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem Matej Jug yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

GETAFE-TRABZONSPOR CANLI

Trabzon - Getafe 11'ler:

Getafe: Getafe: Chichizola, Nyom, Djene, Bruno, Raul Garcia, Kenedy, Timor, Fajr, Portillo, Angel, Enric Gallego

Trabzonspor: Uğurcan, Joao Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel, Doğan Erdoğan, Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth.





ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

-Trabzonspor, Avrupa kupalarında Rus ve İspanyol takımlarına karşı oynadığı son 7 maçın 5'i berabere bitti. Bu 7 maçın 5'inde gol yemediler.

-Trabzonspor’un son 18 maçının 16’sında karşılıklı goller oldu.

-Trabzonspor’un son 35 resmi maçında toplam 121 gol atıldı.