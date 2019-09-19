Trabzon - Getafe (CANLI YAYIN)
Getafe - Trabzonspon canlı anlatımı ve maçla ilgili tüm detaylarımız bu içerikte. UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıkan Trabzonspor, ülke puanı için çok önemli olan 90 dakikada galibiyeti kovalıyor. Öne eleme turlarında Sparta Prag ile AEK'yı eleyen Karadeniz ekibi, sakat oyuncuları Abdülkadir Ömür, Ekuban, İvanildo ve Yusuf Sarı'dan yoksun olarak mücadele ediyor. Trabzonspor - Getafe canlı izle ve canlı yayın seçenekleri de haberimizde.
Getafe - Trabzonspor maçı öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde C grubunda yer alan Trabzonspor, deplasmanda Getafe ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruba 3 puanla başlamayı hedefliyor. Sparta Prag ve AEK ile oynadığı eleme maçlarının ardından adını UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırmayı başaran Trabzonspor, C grubundaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Getafe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak gruplara 3 puanla başlamayı amaçlıyor.
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Getafe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
TSİ 19.55'te Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem Matej Jug yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.
Trabzon - Getafe 11'ler:
Getafe: Getafe: Chichizola, Nyom, Djene, Bruno, Raul Garcia, Kenedy, Timor, Fajr, Portillo, Angel, Enric Gallego
Trabzonspor: Uğurcan, Joao Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel, Doğan Erdoğan, Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
-Trabzonspor, Avrupa kupalarında Rus ve İspanyol takımlarına karşı oynadığı son 7 maçın 5'i berabere bitti. Bu 7 maçın 5'inde gol yemediler.
-Trabzonspor’un son 18 maçının 16’sında karşılıklı goller oldu.
-Trabzonspor’un son 35 resmi maçında toplam 121 gol atıldı.