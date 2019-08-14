Trabzon cehennemi!

Taraftarı önünde Trabzonspor’un Avrupa’da bileği bükülmüyor... Sparta Prag ile yarın 2-2’nin rövanşında UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçına çıkacak olan Karadeniz ekibi en çok taraftarının desteğine güveniyor. 4 yıl aradan sonra Avrupa’ya giden Fırtına bu arenada evinde oynadığı son 15 maçta rakiplerine zor anlar yaşattı. Söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Karadeniz devi, sadece 27 Şubat 2014’te Juventus’a, 2 Ekim 2014’te Legia Varşova’ya ve 19 Şubat 2015’te Napoli’ye mağlup oldu.

Medical Park ilk kez

Fırtına, Avrupa Ligi’ndeki son maçına 6 Ağustos 2015 tarihinde Makedon ekibi Robotnicki karşısında çıkarken, 18 Aralık 2016’da açılan Medical Park Stadyumu da ilk kez bir Avrupa sınavına ev sahipliği yapacak. Bordo-Mavililer de yeni mabedlerinde oynayacakları ilk Avrupa Ligi maçında galibiyet almayı ve bundan sonraki süreçte Akyazı’yı rakiplerine cehenneme çevirmeyi hedefliyor.

Yalnız bırakmıyorlar

Bordo-Mavili futbolseverler, geçen sezon lig maçlarında takımlarını yalnız bırakmadı. Birçok maçta Medical Park Stadyumu’nu dolduran Trabzonsporlu taraftarlar, iç sahada alınan galibiyetlerde büyük rol oynadı. Fırtına da taraftarı önünde oynadığı 17 lig maçında 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 38 puan topladı. Bu alanda da şampiyon Galatasaray (43) ve 3. Beşiktaş’ın (39) ardından en iyi sonucu elde etti.

Atalay Özçelikli



