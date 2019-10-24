‘Trabzon aile gibi’

Bordo-Mavililer’in başarılı ismi Nwakaeme, başarının genel sırrını paylaştı.

24 Ekim 2019, Perşembe 06:01
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‘Trabzon aile gibi’

 Çok çalışmanın bu noktada önemli bir parametre olduğunu dile getiren oyunc, şöyle devam etti: “Sturridge ve Sörloth iyi futbolcular. Trabzon bir aile gibi, yeni geldiğinizde sanki yıllardır buradaymışsınız gibi size davranılıyor. Bizim için her maç önemli. Krasnodar maçı da lig maçları da önemli. Her maçı hazanmaya çalışıyoruz. Çünkü kazandığınızda bambaşka bir atmosfer oluşuyor. Yarın oynayıp oynamayacağıma tabiki hocamız karar verecek.”

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