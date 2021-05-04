TPFD, FIFA Tazmin Fonu ödemelerine başladı

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nden son dakika açıklaması geldi. TPFD, alacaklarını tahsil edememiş futbolcuların mağduriyetini gidermek için 2019 yılında oluşturulan FIFA Tazmin Fonu'na başvuru yapan 33 futbolcunun dosyalarının sonuçlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

FIFA’nın belirlediği oranda ödeme

''TPFD Ücretsiz Avukatlık Hizmeti vasıtası ile fon kriterlerine uyan futbolcu arkadaşlarımızın başvuruları, Hukuk Müşavirimiz Mehmet Göktürk Aslan tarafından yapılmıştı. Başvurusu yapılan 146 futbolcumuzun talepleri doğrultusunda dün itibarı ile Bucaspor, 12 Bingölspor ve Kocaeli Birlikspor’dan 33 futbolcu arkadaşımızın başvuruları sonuçlanmış ve FIFA’nın belirlediği oranda ödeme almaya hak kazanmışlardır.''

Bilgilendirme yapıldı

''33 futbolcu arkadaşımız ile iletişime geçip bilgilendirme yapılmış olup, diğer başvuruların sonuçlarının yakın zamanda geleceğini beklemekteyiz. Gelişmeleri takip ettiğimizi ve hemen duyuracağımızın bilinmesini isteriz.''

FIFA Tazmin Fonu nedir?

FIFA ve FIFPro (Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği), 2015 ve sonrası kesinleşmiş kararı olan, alacaklı olduğu kulüp iflas etmiş olan, faaliyetlerini sonlandırıp kapanan veya bu sebeplerle alacağını tahsil edememiş futbolcuların mağduriyetini gidermek için 2019 yılında FIFA Tazmin Fonu adında bir fon oluşturulmuştur.







