Genel olarak çocukluk dönemlerinde meydana gelen Tourette Sendromu, kişide başlayan tik türü olarak tanımlanabilir. Bu rahatsızlık, ilerleyen dönemlerde ve tedavi edilmediği takdirde ciddi boyutlara taşınarak kendisini belli eder. Bu yüzden belirtilerin ve tedavisinin ne olduğunu bilmek bu konuda oldukça önemlidir.

Tourette sendromu nedir?

Tourette Sendromunun çocukluk yaşlarında ortaya çıktığını söylemek mümkün. Bu rahatsızlığın adının, Georges Gilles de la Tourette’den aldığı belirtilebilir. Bu sendrom, ufak aralıklarla ortaya çıkan ve sesli şekilde ifade edilen bir tik rahatsızlığıdır. Bu tür tikler meydana gelirken, kişi istemsiz olarak ses çıkarır. Bununla beraber çıkarılan sesler kontrol edilememektedir. Tourette Sendromu, sesli tikleri ortaya çıkarıp, beyin ile ilgili olan nörokimyasal ve nörolojik bir hastalık şeklinde açıklanabilir.

Bu sendroma sahip olan bireylerin pek çoğu normal zeka seviyesindedirler. Bu sendroma sahip bireylerde herhangi psikolojik hastalık ya da herhangi bir zeka geriliğinden bahsedilmez. Çocuklar, reşit olmaya yakın ve ergenlik dönemlerinde tiklerden yavaş yavaş kurtulmaya başlar. Bu sendromun yetişkin bireylerde oldukça nadir görüldüğünü belirtmek doğru olacaktır.

Tourette sendromu belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

Bu sendromun meydana gelmesinden önce bireyler üstünde türü bulgularla ortaya çıktığını belirtmek doğru olacaktır. Bu yüzden çıkan belirtilere çok dikkat etmek ve ona göre tedbirlerin alınması gerekir. Aksi durumda tedavisi oldukça zor ve hatta mümkün olmayabilir. Tourette Sendromunun belirtileri;

- Vızıldama, cıyaklama, bağırma, üfleme, havlama tarzında bağırma gibi sesler çıkarmak,

- Yineleyen boğaz temizleme durumu,

- Göz kırpıştırma,

- Omuz silkme,

- Diğer insanların söylediklerini yinelemek,

- Öksürme,

- Küfür,

- Kafa sallama,

- Kol sallama,

- Koklama,

- Ağzın seğrilmesi,

- Yüzün ekşitilmesi

- Küfretme,

- Haykırma şeklindedir. Bunların yanı sıra bu sendromda motor hareketlerinde farklılıklar ve dalgalanmalar görülebilir. Bunlar;

- Gözlerle devamlı oynamak,

- Burunda seğirme,

- Gözlerde ortaya çıkan kayma gibi durumlar, Tourette Sendromu belirtileri arasında bulunmaktadır.

Tourette Sendromunun henüz bir tedavisinin olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Fakat bireyin yaşamında uygulanacak olan bazı değişiklikler, rahatsızlığın hafiflemesi için destek olacaktır. Günlük yaşamda yapılan değişiklikler sayesinde sendromun hafiflemesi mümkündür. Bununla beraber yapılacak bazı yanlış hareketler, rahatsızlığın ilerlemesine neden olacaktır. Bu hareketler; yorgunluk, stres gibi durumlardır. Hasta bireyin, bu tür durumlardan olabildiğince uzak durması, hastalığın seyri için çok önemli olacaktır.

Tourette sendromu testi nasıl yapılır?

Bu sendromun tanılanması adına özel bir test bulunmamaktadır. Bununla beraber doktorun hastaya yönelteceği soruların doğru belirtilmesi, tanı konulması adına çok önemlidir. Doktorun muayenesi ile de tanı koyulacaktır. Tourette sendromunun yanı sıra başka rahatsızlıkların bulunmadığına yönelik MRI ile görüntüleme ve kan testi yapılır.

Bu sendromun tanısı adına hasta bireyde bazı kriterler bulunmalıdır. Bunlar; tüm tiklerin görülmesi şeklindedir. Belirtiler, aynı anda görülmeyebilir. Tiklerin gün boyunca pek çok kez tekrarlanması, 18 yaşından önce başlamış olması, bir seneden daha fazla her gün görülmesi, herhangi bir vaziyetin bu durumu tanımlayamaması, tiklerin zaman içerisinde özelliğini değiştirmesi gibi belirtiler, Tourrette Sendromunun belirtileridir.

Bununla beraber ailede bu sendroma sahip olan bireyin olması, sendromun var olabileceği şüphesini güçlendirecektir. Bu tür belirtilerin görülmesiyle beraber, kişinin alanında uzman hekime görünmesi oldukça önemlidir. Uygulanacak tedavi sayesinde sendromun hafifletileceğini belirtmek mümkün olacaktır.

Tourette sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Bu sendromun kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra tiklerin oluşumuna göre tedaviler uygulanır. Tikler tedavi sayesinde kontrol altına alınsa dahi bu sendrom ile beraber görülecek olan anksiyete, dikkat eksikliği, hiperaktive türündeki rahatsızlıklar tedavi edilmezse, rahatsız olan birey topluma uyum sağlamada güçlük çekecektir. Bununla beraber bu sendrom tedavi edilmezse, kişi günlük hayattaki işlerini yerine getiremeyecektir. Bu yüzden, belirtilerin ortaya çıkmasıyla beraber hemen bir hekime başvurmak, hastalığın seyrini yavaşlatmak için çok önemli bir adım olacaktır. Bu şekilde hastalığın seyri en az seviyeye indirgenecektir.