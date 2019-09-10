İki gün süren turun ilk etabı, 7 Eylül Cumartesi günü 131 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Mazakaland’de koşulan yarışın galibi Salcano Sakarya BB’den Ahmet Örken oldu. Yarışı, 3 saat 13 dakikada tamamlanan Örken, aldığı zafer ile genel klasmanda da ilk sıraya yerleşti.

Örken’in ardından Minsk Cycling Club’tan Stanislau Bazhkou ikinci sırayı alırken takım arkadaşı Onur Balkan ise üçüncülüğü elde eden isim oldu.

Turun ikinci gününde ise 147 kilometrelik Kayseri – Kayseri etabı koşuldu. Etabı, Salcano Sakarya BB takımından Onur Balkan 3 saat 21 dakika ile birinci sırada tamamlarken Minsk Cycling Club’tan Nikolai Shumov ikinci, takım arkadaşı Ahmet Örken ise üçüncü oldu.

İki günlük mücadelenin ardından Ahmet Örken genel klasmandaki birinciliğini korurken Onur Balkan ikinci, Minsk Cycling Club’tan Stanislau Bazhkou üçüncü sırayı alarak turu tamamladı.

Son günün ikincisi Minsk Cycling Club’tan Nikolai Shumov genel klasmanda dördüncü sıraya yerleşirken Salcano Sakarya BB’den Oğuzhan Tiryaki beşinci, Halil İbrahim Dilek altıncı, Burak Abay sekizinci ve Serkan Balkan 12. sırayı alarak turu tamamladı.

Kayseri’de eylül ayı boyunca sürecek yarış serisi 20 Eylül’de gerçekleşecek Grand Prix Erciyes ve 21-22 Eylül tarihlerindeki Tour of Kayseri ile devam edecek.

(Cyclist)