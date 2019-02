Tour of Antalya’da geri sayım başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 21-24 Şubat tarihlerinde 'Adrenalin Antalya’da yükseliyor' ve 'Antalya’nın tarihi değerleri' sloganları ile yapılacak olan Tour of Antalya powered by AKRA 2019 hakkında İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Bu sene ikincisi düzenlenecek olan yarışlara katılımın yoğun olduğunu belirten Başkan Küçükbakırcı, “Bu yıl ikincisini organize edeceğiz ve organizasyonumuz hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. Tour of Antalya, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’ndan sonra ikinci önemli bir organizasyon. Geçen sene yaptığımız başarılı yarışmalar sonucu bu yol 100’e yakın ülkeden başvuru aldık. Antalya’nın tarihi güzelliklerini ortaya çıkaracak bir organizasyona imza atacağız. Aynı zamanda Antalya’yı da tanıtacağız. Bakın Mallorca’da 620 bin kişi bisikletle kampa giriyor. 5 milyon da insan Mallorca’da bisiklete binmeye gidiyor. Bu insanlar bizim ülkemizi, kültürümüz bilmediği için İspanya’yı tercih ediyor. Sporu sadece futbol olarak görmememiz gerekiyor. Bisikletin de Dünya'da iyi bir takipçi kitlesi var. Fransa, İtalya bisiklet turlarına ilgi çok büyük. Biz de Tour of Antalya organizasyonumuzla hem ses getireceğiz hem de Antalya’yı tanıtacağız” diye konuştu.

“180 sporcu mücadele edecek”

Bisiklet turunun 4 etap üzerinden yapılacağını belirten Küçükbakırcı, “Yaklaşık 180 sporcu pedal çevirecek. 38 ulusal takım, yerelden de 4 takım mücadele edecek. 4 etap üzerinden yapılacak. Bu tür organizasyon yukarıları çekmeniz için üst sevilerde takımlarınız olması gerek. Bizim de takımlarımız bu konuda çalışıyor. Biz Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak bu organizasyonun sonuna kadar arkasındayız” şeklinde konuştu.

