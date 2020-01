Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan 'TOUR Of Antalya powered by AKRA' kurumlararası koordinasyon toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yapıldı. Tour of Antalya Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney, 20-23 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun etapları hakkında sunum gerçekleştirdi.

TOUR OF ANTALYA İÇİN HEDEFİMİZ BÜYÜK

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Tour Of Antalya Bisiklet Turnuvası'nın 2.2'den, 2.1'e geçmesini tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Karaloğlu ise "Yeni hedefimiz Tour Of Antalya'nın dünyanın en iyi turlarından bir olmasını kent olarak yapabiliriz. Bu yıl 22 ülkeden katılım olacak. Takımlar belirlenirken Antalya'nın güçlü olduğu pazarları ya da güçlenmekte olduğu pazarları tercih etmek durumundayız. Bu bakımdan ülke sayısı da takım sayısı da önemli, inşallah naklen yayın içinde görüşmelerimiz var. Bu sene Eurosport'da naklen yayını gerçekleştirirsek asıl amacımıza o zaman ulaşmış olacağız" dedi.

Tour Of Antalya'nın bu yıl ki temasının 'Antalya'nın Doğası' olduğunu açıklayan Vali Karaloğlu, "Antalya'nın dağlarını, sahillerini şelalelerini ve mağaralarını yani mükemmel destinasyonlarını öne çıkarmış olacağız" dedi.

"VATANDAŞLARI YARIŞLARA ÇEKMELİYİZ"

Antalya halkının mutlaka yarışmanın bir parçası haline getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Vali Karaloğlu, “Takımların tanıtım toplantısını biraz daha renklendirmek ve vatandaşı oraya getirmek önemlidir. Takımların tanıtılma gecesini farklı şovlarla renklendirilmesi ve ilgi çekici hale getirilmesi lazım. Bu sene farkındalık koşusunun gündemi 'Kadına Karşı Şiddet' olarak belirlendi. Zaten son dönemde devletimizin de hükümetimizin de 'Kadına Karşı Şiddete Sıfır Tolerans' ile ilgili önemli çalışmaları var. Böyle önemli bir etkinlikte toplumun önemli bir sorununa parmak basmak ve farkındalık yaratmakta hem yarışa değer katar hem de toplumsal bir sorunu da gündeme taşımış olur" diye konuştu.

YARIŞMA PARKURLARI

Tour Of Antalya'nın bu yıl da tarih kokacağını belirterek parkurları açıklayan Vali Karaloğlu, “Birinci etap Liman-Cumhuriyet Meydanı 149,2 km, ikinci etap Kemer-Antalya 157,5 km, üçüncü etap Aspendos-Termesos 101,6 km, dördüncü etap Side Antalya 137,7 km olarak belirlendi. Bazı etaplar bir antik şehirde başlayıp başka bir antik şehirde bitecek ve Antalya'mızın güzelliklerini gözler önüne serecek" dedi.

SPOR TURİZMİ İLE TURİZMİ 12 AYA YAYACAĞIZ

Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu ve turizmi 12 aya yaymak için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Vali Karaloğlu, bu konudaki en büyük enstrümanlarının ise spor turizmi olduğunu ifade etti. Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Antalya bütün spor branşlarında şu anda 3 bin takımı yakalamış durumdadır. Yapılan bütün organizasyonların bu takım sayısı ve branş sayısının artmasına katkısı var. Bu yıl Alanya'da irili ufaklı dağ ve yol bisikletinde 45 yarış yapılacak. Sadece Alanya'da onlarca bisiklet takımı kamp yapıyor. Enteresandır, o bisiklet kamplarında geçen bir arkadaş bize '90 günlük turistik vize yetmiyor, sporcular için bunu 120 güne çıkarabilir miyiz?' dedi. Bakın Antalya'ya tatil için gelenlerin ortalaması 8,5 gündür ama bisiklet kampı için gelenlere 90 gün yetmiyor. Bu yüzden yaptığımız işin önemli olduğunu kavramalısınız."

Antalya'nın 54 olimpik branşın hepsi için uygun altyapıda olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, “Alt yapımız var. Hem salonlarımız var hem sahalarımız her türlü sporla ilgili kamp yapacak alanlarımız oluştu. Yapacağımız şey iyi tanıtım yaparak, insanlara bunu duyurmamız ve gelenleri de buradan memnun ayırmamızdır. Onların etkisi başka takımların da Antalya'da kamp yapmasını sağlar. Bütün arkadaşlar durumdan vazife çıkarsınlar. Herkes üzerine düşen görevi yapmaya devam etsin 3. Tour of Antalya'yı da yüzümüzün akıyla tamamlarız diye temenni ediyorum" dedi.

DHA