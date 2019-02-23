Fotoğraf: Batuhan Özdemir / Fanatik

Tour Of Antalya powered by AKRA 2019’da artık sona yaklaşıldı. 91.8 kilometrelik Perge - Termessos etabını Leopard Pro Cycling’ten takımından Szymon Rekita, 2 saat 10 dakika 40 saniye ile kazandı. İkinciliği Kometa Cycling Team’den Juan Pedro Lopez, üçüncülüğü de Israel Cycling Academy’den Ruben Plaza Molina elde etti. Tour of Antalya 2019’un büyük ölçüde kazananını belirleyecek bu zorlu tırmanış etabı gerçekten nefes kesecek görüntülerle dolup taştı. Etabı kazanan Szymon Rekita, Genel Ferdi Klasman birinciliğine yükseldi ve Magenta renkli mayoyu giymeye hak kazandı.

PERGE’DE BÜYÜLENDİLER

Starttan saatler önce Perge Antik Kenti’ne gelen sporcular ve takım sorumluları, gördükleri manzara karşısında tam anlamıyla büyülendiler. Aksu ve Düden akarsularının arasına kurulan bu kenti karşılarında gören yabancı sporcular bol bol fotoğraf çektirdiler. Önlerinde hanları, hamamları, çarşısı ve kent donanımı ile müthiş bir şehir vardı. Milat’tan sonra 2’inci yüzyılda Antalya’nın 18 kilometre doğusunda yapılan şehir günümüze gelene kadar varlığını koruma imkanı buldu. Kentin içindeki 15 bin kişilik Aphrodisias Tiyatrosu da en iyi korunmuş eserler arasında gösteriliyor.

STARTI VALİ YARDIMCISI NURETTİN ATEŞ VERDİ

İşte bu gizemli kenti fotoğraflayan sporcular saat 10.30’da Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş’in damalı bayrağı sallamasıyla etaba başladı. 153 sporcu startla birlikte Termessos’a doğru yola çıktı. Fakat daha etabın başında etkili olan yağmur nedeniyle yaşanan kazada 5 bisikletçi düştü ve hemen tedavilerine başlandı. Ana grup (Peloton) düz parkurda hemen tempo yaparak devam etti.

DAĞLARIN KRALI PRİMİNİ FOUCHE ALDI

Etabın 11.8’inci kilometresi geçilirken ilk tırmanış primi gerçekleşti. Kapıyı ilk geçen sporcu Wiggins Lecol Takımı’ndan James Fouche oldu. İkinci ise Corendon Airlines’ın sponsoru olduğu Corendon Circus Takımı’ndan Mathieu Van Der Poel oldu.

Etabın 38.9’uncu kilometresinde gerçekleşen sprint priminde büyük çekişme yaşandı. 23 bisikletçi bu prim kapısını geçmek için büyük çaba sarf etti. Neticede prim kapısının çizgisini Tartaletto Isorex takımından Florıs Gerts geçti.

GÜN TIRMANIŞÇILARIN OLDU

Termesos Antik Kenti’ne doğru tırmanış başladığı anda gözler etabın birincisine çevrildi. Yokuşçu bisikletçiler arka arkaya rakiplerini geride bırakırken, sprinter isimler de dökülmeye başladı. 876 metrelik tırmanışı, Leopard Pro Cycling takımından Szymon Rekita’nın birinciliği ile sona erdi.

SON ETAP SİDE –ANTALYA

Tour Of Antalya yarın koşulacak 157 kilometrelik Side-Antalya etabı ile sona erecek. Yarın ayrıca kısa ve uzun parkur olmak üzere yaklaşık 700 kayıtlı bisikletçinin katılacağı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum yarışı gerçekleşecek.

FORMALARIN DAĞILIMI VE ÖDÜL TÖRENİ

Etap sonunda yerden 876 kilometre yükseklikte düzenlenen ödül töreni, bir platform kurulmadan doğal bir ortamda gerçekleşti. Antalya’ya 34 kilometre mesafede bir doğal park olan, Güllük Dağı’nın batı tarafına düşen bölgede kurulu olan Termessos Antik kenti bu kez sporcuların hayran bakışlarına neden olmuştu. 4 bin 200 kişilik tiyatrosu ve yüzlerce kalıntının ortasında gerçekleşen ödül töreni ise uzun süre hafızalardan silinmeyecek güzellikteydi.

Akra Barut Hotels Sponsorluğundaki Magenta renkli mayoyu Genel Ferdi Klasman birincisi Leopard Pro Cycling’ten Szymon Rekita’ya, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ödülüyle birlikte verdi.

Corendon Airlines’ın sponsorluğundaki, Dağların Kralı’na verilen Turuncu Renkli mayoyu ise Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer yine Szymon Rekıta’ya ödülüyle birlikte verdi.

AG Tohum sponsorluğundaki, Antik Kentler birincisine verilen Yeşil Mayo’yu Wiggins Lecol takımından James Fouche’ye, AG Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Burak Gönen ödülüyle birlikte sundu.

Diana Travel sponsorluğundaki sprint birincisine verilen mayoyu Monkey Town Takımı’dan Bas Van Der Kooıj’e ödülüyle birlikte Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk takdim etti.

ETABIN İLK ÜÇÜNE ÖDÜLLERİ KÜÇÜKBAKIRCI VERDİ

Etap 1-2 ve 3’üncüsünün ödüllerini ise Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.