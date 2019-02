Tour of Antalya Powered by AKRA 2019 sona erdi!

Tour Of Antalya powered by AKRA 2019’nın son gün koşulan 157 kilometrelik Side - Antalya Etabı ile tamamlandı. Etabı Corendon Airlines’ın sponsoru olduğu Corendon Circus’tan Roy Jans 3 saat 26 dakika 21 saniye ile kazandı. Genel Ferdi Klasman birinciliğini ise Leopard Pro Cycling’ten Szymon Rekita elde etti ve Akra-Barut Hotels sponsorluğundaki Magenta Renkli Mayo’yu sırtına geçirdi. Tour of Antalya’da takım birinciliğini ise Leopard Pro Cycling takımı kazandı.

STARTA 121 BİSİKLETÇİ KATILDI

21 ülkeden 28 Takım’ın katıldığı ve 165 sporcunun iştirak ettiği yarışta 121 sporcu start noktasına geldi. Saat 12.00’de verilen startla birlikte grup ilk kilometreleri toplu halde gitti. Önceki günkü tırmanış etabında hayli zorlanan bisikletçiler biraz da bu nedenle tempo yapmaktan uzak durdu. Bu etaba Genel Ferdi Klasman birincisi olarak başlayan Leopard Pro Cycling’ten Szymon Rekita ise hem kaçanları kontrol ederek, hem de ana grup içinde ortalarda kalmayı tercih ederek nefesini ekonomik kullanmaya özen gösterdi. Birinci ile arasında 9 saniye bulunan Rekita konumunu koruma adına elinden gelen çabayı sarf ettiği gözlendi.

HOLLANDALI SPORCULARA BÜYÜK İLGİ

Diğer taraftan Corendon Circus sporcularından Stijin Devolder ile Mathieus Van Der Poel start alanında ısınırken bölgede bulunan ve yarışı izlemeye gelen Hollandalı turistler yaptıkları tezahürat ile ortalığı inlettiler. Elbette bu tezahüratlar Corendon Circus Takımı bisikletçileri için etap öncesi büyük moral kaynağı oldu. Ayrıca Belçikalı turistler de bu tezahürata destek verince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İKİ TÜRK KULÜBÜNDEN DÖRT BİSİKLETÇİ KALDI

Bu arada Tour of Antalya’ya katılan 4 Türk kulübünden yarışa devam eden takım sayısının ikiye, sporcu sayısının da toplam dörde inmesi ise bir hayli düşündürücüydü.

YARIŞIN CEREYANI

Startla birlikte grup 10 kilometre kadar topluca gitti. Herkes birbirini kontrol edercesine disiplinli pedal basmaya devam etti.

SPRİNT PRİMİ FOUCHE’NİN

İlk prim kapısından önce kaçan grup ana grupla arasını 1 dakika 30 saniye kadar açtı. 62.8’inci kilometrede etabın sprint primi gerçekleşti. Kapıyı ilk geçen sporcu Wiggins Lecol Takım’ından James Fouche oldu. Onu Danimarka Milli Takımı’ndan Sebastian Kolze Changizi takip etti. Üçüncülüğü de Adria Mobil Takım’ından Ziga Horvat aldı. Prim kapısı geçilirken grup, ana grup ile (Peloton) ile arasını önce 2 dakika 40 saniye ardından da 3 dakika açtı.

TIRMANIŞ PRİMİ İLE BİRLİKTE TURUNCU MAYO FOUCHE’NİN OLDU

Etabın 93’üncü kilometresinde ise tırmanış primi (Dağların Kralı) gerçekleşti. Wiggins Lecol Takımı’nın sprocusu James Fouche hem kapıyı birinci geçti, hem de Tour of Antalya’da Corendon Airlines sponsorluğundaki Turuncu mayonun sahibi oldu. İkinciliği Sebastian Colze Changizi elde etti. Ancak kapı geçildikten sonra 3 dakikalık fark 1 dakika 40 saniyeye düştü.

ANTİK KENTLER PRİMİ DONOVAN’IN, YEŞİL MAYO’DA FOUCHE’YE GİTTİ

136’ncı kilometrede gerçekleşen Antik Kentler Primini Wiggins Lecol Takım’ından Mark Donovan kazanırken, aynı zamanda takım arkadaşı James Fouche’ye de Yeşil Mayo’nun gelmesine yardım etmiş oldu. Böylece Fouche, Tour Of Antalya’da iki mayo birden kazanmış oldu.

FİNİŞ MUHTEŞEM OLDU

Havaalanı kavşağı geçildikten sonra grup toplu halde finişe doğru geldi. Finiş tahmin edildiği üzere toplu halde yapıldı ve çizgiyi ilk geçen sporcu Corendon Circus’tan Roy Jans oldu.

FORMALARIN GALİPLERİ VE ÖDÜL TÖRENi

Tour Of Antalya’nın Genel Ferdi Klasman Birincisi Leopard Pro Cycling’ten Szymon Rekita oldu. AKRA- Barut Hotels sponsorluğundaki Magenta renkli mayoyu ana sponsoru AKRA-Barut Hotels’in Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut Rekita’ya giydirdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Tour of Antalya’nın galibine madalya ve ödülünü taktim etti. Bu ödül töreninde ayrıca iki kez İtalyan Bisiklet Turu’nu kazanan Gilberto Simoni de podyuma çıkarak birinciyi kutladı.

Turuncu renkli Tırmanış (Dağların Kralı) Mayosu’nu kazanan Wiggins Lecol Takımı’ndan James Fouche’ye Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer giydirdi. Ödül ve madalyasını ise Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdi.

Sarı Renkli Sprint Mayo’sunu ise Monkey Town’ndan Bas Van Der Kooij kazandı. Mayo’sunu Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul giydirdi, ödülünü ise Akdeniz Otelciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı taktim etti.

AG Tohum’un sponsoru olduğu Yeşil renkli Antik Kentler Mayo’su da Wiggins Lecol Takımı’ndan James Fouche’ye gitti. Mayo’sunu AG Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Burak Gönen giydirdi. Ödülünü ve madalyasını Muratpaşa Belediye Başkanı Av. Ümit Uysal takdim etti.

Tour of Antalya kupasını ise Özel Yaşam Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Cemal Özkan verdi. Takıma ise madalya ve ödüllerini Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan sundu.

KÜÇÜKBAKIRCI BU TİP ORGANİZASYONLAR ÇOĞALMALI

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı Etabı kazanan Corendon Circus takımı sporcusu Roy Jans ile üçüncü ve ikinci gelen sporcuların ödüllerini Antalya İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur ile birlikte verdikten sonra Tour of Antalya ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:

“Sporseverler dört gün boyunca mükemmel yarışlar izledi. Emeği geçen, sponsorlara, başta Antalya Valimiz Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’e, AKRA-Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut’a, Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul’a, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer’e, Özel Yaşam Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Özkan’a, AG Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Burak Gönen’e teşekkürü bir borç biliriz. Seneye tekrar görüşmek üzere.”

SİDE, MAVİ BAYRAKLI DENİZİ, ANTİK KENTİ İLE BİR TARİH SUNUYOR

Antalya’nın gözde turizm merkezlerinden biri olan Side, hem tarihi, hem doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turistin ilgisini çeken bir yer. Mavi Bayraklı 9 plajı ve tertemiz sahili ile nam salan bölge gelenlerin hayranlıkla dolaştığı unutulmaz bir antik kent olma özelliğini de korumaya devam ediyor. Tarihi M.Ö 7’inci yüzyıla dayanan Side Antik kenti, sadece bölgenin değil, Türkiye’nin en önemli liman kentleri arasında gösterilmektedir. Side’nin bir başka özelliği de Manavgat kentinin sahil kentinde tam bir yarımada üzerinde kurulmuş ve adını nar anlamına gelen Luvice’den almış olmasıdır.

Tour of Antalya powered by AKRA 2019’un çok başarılı şekilde tamamlanmasında, destekçi kurumlar ve sponsorların da büyük katkısı oldu.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kepez Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Kemer Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Matso, AKTOB, Antalya Tanıtım Vakfı, Antalya Tanıtım A.Ş, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Spor Turizm Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği; Tour of Antalya organizasyonun kurumsal destekçileriydi.

Organizasyon ana sponsoru Akra – Barut Hotels’in yanı sıra Corendon Airlines, Diana Travel, Fraport TAV Antalya Havalimanı, AG Tohum, Salcano, Özel Yaşam Hastanesi, Powerede, Shimano, Sora Tekstil, TURSET Project Management, Alem FM, Lig Radyo, S Sport, Tourism Today, Paloma Hotels, TerraCity, Velotalya, Antalya Aquarium, Sahil Antalya ve Zemzem Group ise Tour of Antalya’ya sponsorluk katkısı sağladılar.