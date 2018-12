Tour of Antalya emin adımlarla büyüyecek

Bu yıl ilk kez düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) iki etap geride kaldı. Zaman zaman etkisini gösteren yağmura karşın, organizasyonda ciddi herhangi bir sorunla karşılaşılmaması hem ülkemizdeki spor bürokrasisini hem de yarış sorumlularını oldukça memnun ediyor. Bu isimlerden biri de Tour of Antalya'nın yarış direktörü Abdurrahman Açıkalın. Yıllarca Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu organize eden ekibin içinde yer alan Açıkalın, 2 yıllık bir aranın ardından yine aynı ekiple ama bu sefer Antalya Bisiklet Turu'yla yollara döndü. Organizasyonun işleyişinden oldukça memnun olan Açıklalın, amaçlarının ilk yılı sorunsuz bir şekilde kapamak olduğunu belirtirken, bu sene 2.2 kategorisinde koşulan yarışın gelecek yıl bir üst kategori olan 2.1 seviyesine yükselmesi ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu ifade etti.Fanatik'e konuşan Tour of Antalya Yarış Direktörü Abdurrahman Açıkalın, organizasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Tour of Antalya fikri ilk olarak 2010 yılı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sırasında ortaya çıktı. Omega - Pharma ekibinin direktörü, Şubat ayının ortasında, Antalya merkez olmak üzere çevresinde yapılacak bir organizasyonun profesyonel takımlarca çok ilgi göreceğini söylemişti. Zaman içinde ne yazık ki gerçekleştirme imkanı bulamadığımız bu fikri, artık faaliyete koyabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.""Her şeyde olduğu gibi halihazırdaki fikrin sağlam temeller üzerine oturtulması benim için çok büyük bir önem taşıyordu. Şu anda organizasyonun arkasında olan Akra - Barut Otellerinin, bir süredir gerçekleştirdiği caz festivali ve uluslararası meze festivalinde olduğu gibi şehre bir miras bırakma adına yaptığı girişimlerin bir uzantısı olarak sporda da bisikleti seçmiş olması ve projeye de bu şekilde yaklaşmış olması benim için en büyük gurur kaynağı ve heyecan verici unsurdu. Aynı çatı altında hepimiz birleştik ve bir hedefe doğru gücümüzü enerjimizi yoğunlaştırdık."Organizasyonun henüz ilk yılı olmasına karşın, uluslararası genişliği oldukça iyi boyuta ulaştı. Böylesine büyük bir çeşitliliğe sahip olması, önümüzdeki yıllarda seviyesinin yükselerek devam edeceğine dair bir gösterge olarak önümüze çıkıyor. İnşallah önümüzdeki etapları sorunsuz bir şekilde tamamladığımızda 26 Şubat Pazartesi sabahı , Tour of Antalya'nın geleceği hakkında daha net konuşma şansını elde edeceğiz ancak organizasyonu gelecek sene bir üst seviyeye daha sonraki yıllarda da yine daha üst klasmanlara çıkarma hedeflerimiz olduğunu söyleyebilirim.""Özellikle sosyal medyada yer alan insanlar büyük bir heyecan içerisinde organizasyonun gidişatını takip ediyor. UCI da bu heyecan ve meraktan etkilenmiş durumda. Dolayısıyla dikkatlerini istediğimiz düzeyde çekmeyi başardığımızı da söyleyebilirim."