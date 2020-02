Tour Of Antalya bisiklet yarışında ilklerin yılı

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından Antalya’da üçüncü kez gerçekleştirilen profesyonel bisiklet yarışı Tour of Antalya powered by AKRA, Antalya’da bisiklet festivali heyecanı yaşanmasını sağlıyor. Tour of Antalya; parkur kalitesi ve organizasyon yapısı sayesinde takımların ve sporcuların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Ayrıca organizasyon, ilk iki yılındaki başarısı sayesinde Uluslararası Bisiklet Birliği’nin 2.2 kategorisinden 2.1 kategorisine yükselerek en kısa sürede bu başarıya ulaşan profesyonel bisiklet yarışlarından biri oldu. ‘Antalya’nın doğal güzellikleri’ Kategori yükselişiyle birlikte Tour of Antalya, organizasyon tarihinde ilk kez bir World Tour takımı ve 5 pro-kıta takımını da ağırlıyor. Organizasyonda 23 ülke ve 29 takımdan 172 sporcu yarışıyor. Yarışın 2020 teması:

“Antalya’nın Doğal Güzellikleri”

3 yıldır “Tour of Heaven - Cennet Turu” mottosuyla düzenlenen yarışın bu yılki teması ise “Antalya’nın Doğal Güzellikleri” olarak belirlendi. Perge ve Termessos antik kentlerinin, Manavgat ve Kurşunlu şelalelerinin, Adrasan Koyu ve Olimpos kumsallarının, Antalya Havalimanı’nın, Corendon Airlines uçağının ve Chimera yanartaşının bisikletçilere eşlik ettiği Tour of Antalya, her etabında Antalya’nın farklı bir doğal güzelliğine ve simge noktasına vurgu yapıyor.

Sponsorluk rekoru!

Tour of Antalya, 2020 yılında farklı bir alanda da ilkleri yaşıyor. Organizasyon başarısı sayesinde pek çok kurumsal destekçi ve markadan katkı alan; Antalya Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen Tour of Antalya, sponsor sayısı bakımından ülkemizin en çok sponsorluk desteği alan özel bisiklet yarışı oldu.

‘Kadın varsa hayat var’

Antalya Valiliği öncülüğünde belediye başkanları, kanaat önderi sivil toplum dernekleri ve Akdeniz Reklamcılar Derneği’nin desteğiyle gerçekleştirilecek ‘Kadına Karşı Şiddete Son Farkındalık Sürüşü’ne ise bisikleti ve kaskıyla gelen tüm Antalyalılar davetli olacak. Farkındalık sürüşüne katılacak herkes ‘Kadın varsa hayat var’ mottosunun bir parçası olacak ve ‘Kadın yoksa eşitlik, güzellik, huzur yok’ mesajının paylaşılmasına destek olacak.