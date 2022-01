Dünyanın saygın bisiklet takımlarına dört gün boyunca ev sahipliği yapacak ve Antalya’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak bu dev organizasyonun lansmanı; Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, kamu kurumlarının ve sponsor markaların temsilcilerinin yanı sıra medya mensuplarının katılımı ile AKRA Hotel’de düzenlendi. Lansmanda yarışa katılacak takımlar da ilk kez açıklandı.

Organizasyonun takım listesi şu şekilde olacak:

Pro Kıta Takımı: Alpecin - Fenix (Belçika), Uno - X Pro Cycling Team (Norveç), Bingoal Pauwels Sauces WB (Belçika), Sport Vlaanderen - Baloise (Belçika), Drone Hopper - Androni Giocattoli (İtalya), Bardiani - CSF - Faizane (İtalya), Gazprom Rusvelo (Rusya), Eolo - Kometa Cycling Team (İtalya), Human Powered Health (Amerika Birleşik Devletleri), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri)

Kıta Takımı: Bike Aid (Almanya), Hre Mazowsze Serce Polski (Polonya), Minsk Cycling Club (Belarus), Leopard Pro Cycling (Lüksemburg), Wildlife Generation (Amerika Birleşik Devletleri), Sakarya BB Pro Team (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Wiv Sungod (Büyük Britanya), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya), Abloc CT (Hollanda), Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya), Team Corratec (İtalya)

Milli Takım : Almanya Milli Takımı

Organizasyonun değişiklik yapılan etap programı ise şöyle:

I. Etap: Side - Antalya (10 Şubat 2022 Perşembe)

II. Etap: Kemer - Antalya (11 Şubat 2022 Cuma)

III. Etap: Aspendos - Termessos (12 Şubat 2022 Cuma)

IV. Etap: Antalya - Antalya (13 Şubat 2022 Pazar)

Ersin Yazıcı: “Tour of Antalya, çok değer verdiğimiz bir organizasyon”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, büyük heyecan duydukları organizasyon ile ilgili şunları söyledi:

“Tour of Antalya; şehrimiz için çok önemli, büyük değer verdiğimiz ve büyük hedeflerimizin olduğu bir organizasyon. Bir spor şehri olan Antalya’da böylesine büyük, uluslararası bir organizasyonu hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Dünya çapında, kendi kategorisinin en önemli yarışlarından biri haline gelen bu organizasyona olan desteğimizi 2022 yılında daha da artırıyoruz. Genişleyen yayın ağı ile yarışımızın, şehrin tanıtımına daha da güçlü katkı vereceğine eminiz. Şehrimizin en önemli değerlerinden biri haline gelen Tour of Antalya’ya tüm halkımızı davet ediyoruz. Bu markamızı hep birlikte büyütmeyi sürdüreceğiz.”

Muhittin Böcek: “Üzerimize düşen tüm çalışmaları gerçekleştirdik”

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Tour of Antalya’yı büyük bir kazanç olarak gördüklerini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de lansmanda şu açıklamaları yaptı:

“Tour of Antalya, şehrimiz için büyük bir kazanç olan, şehrimize büyük katkı sağlayan bir organizasyon. Dünyaca ünlü takımları ve bisikletçileri Antalya’da ağırlayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm kurum ve kuruluşlarla, sponsorlarımızla bu organizasyonu daha da başarılı kılmak için güç birliği yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm çalışmaları gerçekleştirdik. Yarışın başından sonuna kadar sorunsuz şekilde seyredeceğine inanıyoruz. Şimdiden katılacak takımlara, sporculara, organizasyon komitemize ve tüm paydaşlara başarılar diliyoruz. Biz de tüm Antalyalıları bu değerli yarışımızı takip etmeye davet ediyoruz.”

Emin Müftüoğlu: “Bisiklet dünyasında çok önemli bir yere sahip”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, “Bisiklet ailesinden önemli paydaşları bir araya getiren Tour of Antalya, bisiklet dünyasında çok önemli yere sahip organizasyonlardan biri haline geldi. Özellikle 2.1 kategorisinde yarışan çok önemli takımlara ev sahipliği yapan bir yarış. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak ülkemizin en önemli turistik noktalarından biri olan Antalya’da gerçekleştirilen bu yarışın ulaştığı noktadan çok mutluyuz. İnanıyoruz ki bu gelişimini 2022 yılında da hız kesmeden sürdürecek. Federasyon olarak organizasyona bu yıl da tüm gücümüzle destek vereceğiz. Tüm katılımcılara şimdiden başarılı bir yarış diliyoruz” dedi.

Haydar Barut: “Vizyon projemizin istikrarlı gelişimi bizi çok mutlu ediyor”

Tour of Antalya’nın çok kısa süre içerisinde geldiği yerin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren AKRA Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, “AKRA Hotels olarak vizyon projemiz olan Tour of Antalya’nın istikrarlı gelişimi sebebiyle çok mutluyuz. Antalya’yı bir bisiklet destinasyonu yapma hedefimizde emin ve güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Tour of Antalya, AKRA Hotels olarak şehrimize ve halkımıza bir hediyemiz. Organizasyonumuzu daha da büyütmemize destek veren tüm kamu kuruluşları ve sponsorlara teşekkür ediyoruz. Bu katkılar sayesinde Antalya, bölgenin en önemli bisiklet merkezlerinden biri olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Ayhan Güney: “Bisiklet ailesi bu yarışı çok özledi”

Yarış hakkında teknik bilgileri medya mensupları ile paylaşan Tour of Antalya Genel Direktörü ve Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, lansmanda şunları söyledi:

“Covid-19 salgını sebebiyle bir yıl ara vermek durumunda kaldığımız organizasyonumuz, bisiklet ailesi tarafından çok özlendi. Bir yıllık araya rağmen pek çok takım aylar öncesinden yarışımıza katılacağını bildirdi. Bu yıl da katılımcı takımların düzeyinden çok memnunuz. Organizasyonumuzun Antalya’da kalıcı bir bisiklet kültürü oluşumuna daha da güçlü destek vereceğine eminiz. Her yıl Tour of Heaven - Cennet Turu mottosuyla gerçekleştirdiğimiz yarışımızın bu yılki temasını ise ‘İklim Değişikliği Farkındalığı’ olarak belirledik. Bu temamızla birlikte herkesi sürdürülebilir bir geleceği etkin kılmak adına eyleme geçmeye çağıracağız. Bu tema doğrultusunda çeşitli iletişim projeleri ve farkındalık sürüşü de gerçekleştireceğiz. Yeni temamız, lider formalarımız içerisinde de yer alacak. AKRA Hotel sponsorluğunda olacak Genel Klasman forması, Tour of Antalya’nın kurumsal rengi olan Magenta renkte olacak. Magenta forma, yarışın en güçlü sporcusu tarafından giyilecek. Yeşil renkli ‘İklim Değişikliği Farkındalığı Forması’ ise Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğunda olacak. Bu forma, İklim Değişikliği Farkındalığı primlerini kazanan sporcular tarafından giyilecek. En iyi sprinterlerin giyeceği sarı formaya ise Touristica sponsorluk yapacak. Antalya güneşinden ilham alınarak üretilen sarı forma, sprint kapıları arasındaki mücadelenin en iyisi tarafından giyilecek. Corendon Airlines sponsorluğunda olacak turuncu forma ise Antalya’nın ait olduğu coğrafyanın en önemli simgesi olan portakal ağacı meyvesini hatırlatacak. Turuncu formayı taşıyan sporcu, ‘dağların kralı’ olarak anılacak. Tour of Antalya 2022 ile bir kez daha Antalya’nın dünyanın en önemli yaz tatili destinasyonlarından biri olmasının yanı sıra kültür amaçlı seyahatler ve spor turizmi için de büyük değer taşıdığını vurgulayacağız.”

Mutlu Erçevik: “Etaplarımızı daha zorlu hale getirdik”

2022 yılındaki etapları belirlerken farklı etmenleri göz önünde bulundurduklarını belirten Tour of Antalya Yarış Direktörü Mutlu Erçevik, “Yarışçıların dört gün boyunca toplamda 600 kilometreden fazla yol kat edeceği yarışımız öncesinde etaplarımızı belirlerken hem bu yılki temamızı hem de takımların kalitesini göz önünde bulundurduk. Organizasyonumuza katılan takımlarımızın kalitesi bu yıl daha da arttı. Bu doğrultuda biz de etaplarımızı daha zorlu hale getirecek çeşitli değişiklikler yaptık. Yeni etap yapımız, katılımcı takımlardan ve bisiklet otoritelerinden çok olumlu geri dönüşler de aldı. İlk etabımız Side’den başlayacak ve AKRA Hotel yanındaki finiş alanında sona erecek. Alaylı Köyü, Perge ve Fraport TAV Antalya Havalimanı giriş-çıkışlarıyla sprinterlere hitap eden bir gün olacak. İkinci etabımızda ise Kemer’den Olympos’a gideceğiz. En zor etaplarımızdan biri olacak. Hem doğal güzellikleri hem de zorluğuyla kraliçe etabımız olacak. Toplamda 3 bin metre irtifa kazanacak sporcular, yokuşlarla seyir zevkine varacaklar. Üçüncü etabımız ise dramatik bir değişim olmazsa genel klasman kazananını belirleyen etap olacak. Aspendos’tan başlayacak ve Termessos’ta finiş vereceğiz. Bir antik kentten başka bir antik kente pedal basacağız. Şehrimizin güzelliklerini öne çıkaran bir etap olacak. Son etabımız ise daha çok sprinterlere yakın bir etap olacak. Bu yıl da yüzlerce görevli ve gönüllümüz, sporcuların yarışı sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için büyük özveriyle çalışıyorlar. Yine unutulmaz bir yarış gerçekleştireceğimize eminiz” diye konuştu.

Haluk Özsevim: Başkan Özsevim'den teşekkür

Bu yıl pedalların İklim Değişikliği Farkındalığı için çevrileceğini vurgulayan Tour of Antalya Proje Direktörü ve Yedi İletişim Ajans Başkanı Haluk Özsevim, “Çok kısa süre önce hayata geçirilmesine rağmen büyük bir başarı yakalayan, her yıl sponsor gücünü artıran ve kamu kurumlarından çok önemli destekler alan Tour of Antalya’da bu yıl pedallar İklim Değişikliği Farkındalığı için çevrilecek. Bundan 5 yıl önce bir hayal kurmuştuk. Şimdi o hayalin artık hayal olmaktan çıktığını, bir hedef olduğunu net bir şekilde görüyoruz. O zaman Antalya'yı bir bisiklet destinasyonu ve bisiklet camiasında tanınır bir marka olmasını hayal ediyorduk. Artık Antalya bisiklet takımlarına kamp imkanı sunan, çeşitli bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapan bir destinasyon haline geldi. Çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Hayal kurmaya ve bu hayalleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tour of Antalya çok özel bir iş birliğini de bir kez daha gözler önüne seriyor. Kamu-özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Herkes Tour of Antalya'nın başarısı için gece gündüz çalışıyor. Emeği geçenlere ve küçüğünden büyüğüne tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu sene sizlere bir de sürprizimiz var. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde Turizm Geliştirme Ajansımız, yarışın prodüksiyonuna destek verecek. Bu da yarışımızın ve dolayısı ile Antalya'nın güzelliklerinin ulusal ve uluslararası televizyonlardan yayımlanacağı anlamına geliyor. Yapılacak prodüksiyonla milyonların gözü Antalya'da olacak. 10-13 Şubat 2022 tarihlerinde bisiklet camiasının kalbi burada atacak. Herkese teşekkür ederiz” cümlelerine yer verdi.

İHA