Dördüncü kez, Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından düzenlenecek organizasyon, 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek ve elit düzeyde bisiklet heyecanı yaşanmasını sağlayacak. Katılımcı takımlarının düzeyinin artması doğrultusunda etap zorluğu da artırılan ve bisikletçilerin 600 km’den fazla mesafe kat edeceği Tour of Antalya powered by AKRA 2022’nin etap programı ise şöyle olacak:

I. Etap: Side – Antalya (10 Şubat 2022 Perşembe) II. Etap: Kemer – Antalya (11 Şubat 2022 Cuma) III. Etap: Aspendos – Termessos (12 Şubat 2022 Cuma) IV. Etap: Antalya – Antalya (13 Şubat 2022 Pazar)

Kemer – Antalya, Kraliçe Etap olacak

Organizasyonun ilk etabı Side Antik Kenti’nden başlayacak ve AKRA Hotel yanındaki finiş alanında sona erecek. Alaylı Köyü, Perge ve Fraport TAV Antalya Havalimanı giriş-çıkışlarıyla sprinterlere hitap eden bir gün olacak. İkinci etapta ise bisikletçiler Kemer’den Olympos’a pedal basacak. Bu aşama, en zor etaplardan biri olacak ve aynı zamanda hem doğal güzellikleri hem de zorluğuyla kraliçe etap olacak. Toplamda 3 bin metre irtifa kazanacak sporcular, tırmanışlarda seyir zevkine varacaklar.

Üçüncü etap ise dramatik bir değişim olmazsa genel klasman kazananını belirleyen etap olacak. Bu etap Aspendos Antik Kenti’nden başlayacak ve Termessos Antik Kenti’nde son bulacak. Bir antik kentten başka bir antik kente pedal basılacak. Antalya’nın güzelliklerini öne çıkaran bir etap olacak. Son etap ise daha çok sprinterlere yakın bir etap olacak.

9 Pro-Kıta Takımı parkura çıkacak

Katılımcı takım düzeyini istikrarlı bir şekilde geliştiren, AKRA Hotels ana sponsorluğunda; Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Airport ve Touristica’nın co-sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyonda bu yıl 9 Pro-Kıta Takımı parkura çıkacak. Tüm takımların listesi ise şu şekilde:

Pro Kıta Takımı: Alpecin – Fenix (Belçika), Uno – X Pro Cycling Team (Norveç), Bingoal Pauwels Sauces WB (Belçika), Drone Hopper – Androni Giocattoli (İtalya), Bardiani – CSF – Faizane (İtalya), Gazprom Rusvelo (Rusya), Eolo – Kometa Cycling Team (İtalya), Human Powered Health (Amerika Birleşik Devletleri), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri).

Kıta Takımı: Terengganu Polygon Cycling Team (Malezya), Minsk Cycling Club (Belarus), Bike Aid (Almanya), Leopard Pro Cycling (Lüksemburg), Wildlife Generation (Amerika Birleşik Devletleri), Sakarya BB Pro Team (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Giotti Victoria Savine Due (Romanya), WIV Sungod (Büyük Britanya), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya), Abloc CT (Hollanda), Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya) ve Team Corratec (İtalya).

Milli Takım : Almanya Milli Takımı

Tour of Antalya powered by AKRA yayın ağını genişletmeye devam ediyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) desteğiyle, önemli bir yayın atılımı da gerçekleştiren organizasyon, 2022 yılında çok sayıda ulusal ve yerel televizyon kanalındaki canlı ve bant yayınlar sayesinde spor tutkunları ile buluşacak.

TRT Spor, D-Smart, Sports TV ve S Sport’un yanı sıra Azerbaycan merkezli CBC Sport, İtalya merkezli Horizon Sports, Güney Kore merkezli Eclat NT TV, Tacikistan Devlet Kanalı Varzih, Kazakistan merkezli Q Sport Arena, Kırgızistan merkezli Q Sport, Özbekistan merkezli Uzresport, Antalya merkezli Lider TV ve organizasyonun resmi Youtube kanalı izleyicilerle buluşacak.

Youtube kanalında hem Türkçe hem de İngilizce anlatım da bulunacak: https://www.youtube.com/channel/UCmiZbBcynib3NBl3k36TODA

İklim Değişikliği Farkındalığı Sürüşü 13 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

Her yıl belirlediği temalarıyla milyonlarca kişiye ulaşan farkındalık yaratan Tour of Antalya powered by AKRA’nın 2022 teması ise “İklim Değişikliği Farkındalığı” olacak. Gezegenimizin sürdürülebilir geleceği için iklim değişikliği sorununa dikkat çekecek olan organizasyon kapsamında 13 Şubat 2022 Pazar günü “İklim Değişikliği Farkındalığı Sürüşü” gerçekleştirilecek.

Akdeniz Reklamcılar Derneği, Antalya merkezli bisiklet kulüpleri ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın desteğiyle Antalya Müzesi’nin karşısındaki alanda 14.30’da başlayacak ve tüm amatör bisikletçilerin katılabileceği farkındalık sürüşünün mesafesi yaklaşık 2.5 kilometre olacak. Tour of Antalya ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da sahiplenecek.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dünya liderleri tarafından kabul edilen ve 17 maddeden oluşan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nda “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” (madde 3), “Temiz Su ve Sanitasyon” (madde 6), “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” (madde 11), “Sorumlu Üretim ve Tüketim” (madde 12) ve “İklim Eylemi” (madde 13) başlıklarına vurgu yapılacak ve herkes, bisikleti alternatif ulaşım aracı olarak kullanmaya çağrılacak.

Pelotonun karbon ayak izi düşürülecek

Tüm bu çalışmalara paralel olarak parkur içinde sporcuları takip edecek otomobillerin hepsi, TOYOTA’nın desteğiyle çevreci teknolojisiyle TOYOTA HYBRID modeller olacak ve böylece yarışla ilgili karbon ayak izi ciddi oranda düşürülecek.

Kurumsal destekçi ve sponsorlardan yine büyük destek

Her yıl kurumsal destekçi ve sponsor sayısını artıran, hem bisiklet ailesini hem de marka değerini büyüten Tour of Antalya’nın 2022 yılındaki kurumsal destekçileri ve sponsorları ise şu şekilde olacak:

Kurumsal Destekçiler: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kepez Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Kemer Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Antalya Tanıtım Vakfı, Spor Turizmi Birliği (STB) ve Akdeniz Reklamcılar Derneği.

Ana Sponsor: AKRA Hotels

Co-Sponsorlar: Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Airport ve Touristica.

Sponsorlar: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Barut Hotels, Diana Travel, Paloma Hotels, Salcano, Regnum Carya, Shimano, Yaşam Hastaneler Grubu, Ceysu.

Destekçiler: Antalya Aquarium, Zemzem Grup ve Effect.