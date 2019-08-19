Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde gözden çıkardığı Nicolas Isimat-Mirin'e Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse, talip olmaya hazırlanıyor.

France Football'un haberine göre savunma bölgesinde Gen Shoji ve Agustin Rogel'in sakatlanması sonrası Toulouse, Beşiktaş'ın Fransız stoperi Isimat-Mirin'i transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Adil Rami ve Wolfsburg'dan Marcel Tisserand ile de ilgilenen Toulouse'un Isimat-Mirin transferinde önündeki tek engel oyuncunun Siyah-Beyazlılar'dan kazandığı yıllık ücret olarak gösteriliyor.