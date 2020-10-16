İtalya ve Roma'nın efsanesi Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan 44 yaşındaki Totti, babasına duygusal bir mesajla veda etti;

"Hoşçakal baba, Hayatımın en kötü 10 gününü geçirdim, orada hastalığa karşı 'tek başına' mücadele verdiğini bilerek ve seni göremeyerek, seninle konuşamayarak, sana sarılıp sıkamayarak. Orada sana yakın olmak için her şeyi yapardım.

Şimdi benim hayatım farklı olacak çünkü önemli değerlerle büyüdüm ve bunun için sana teşekkür etmek istiyorum baba. Benim için yaptığın her şey için benim güçlü ve cesur bir adam olmamı sağladığın için. Seni her zaman seveceğim baba.

Senin sesini halen duymak istiyorum, gülüşmelerimizi, gülümsemeni, gözlerini, koltukta TV izlemeni özlüyorum. Senden özür dilemek ve sana teşekkür etmek istiyorum. Özür dilemek istiyorum, her seferinde anlamayışımdan, her seferinde seni seviyorum, dememiş olmaktan, eksik kalan sarılmalarımızdan, söylenmemiş sözlerden, yaptığım hatalardan dolayı. Ancak özellikle baba olduğun için teşekkür etmek istiyorum ve hep öyle kalacaksın. Sen olmasan asla yapamazdım. Artık bizimle olmasan da hatıran ve gülümsemeni asla unutmayacağız. benim gururumdun ve gururumsun (umarım ben de senin için öyle olmuşumdur)Bugün hiç olmadığı kadar hayatımda ne kadar önemli olduğunu anladım ve gelecek yıllarda bu değerli anıları kalbimde taşıyacağım. Hoşçakal baba... Aksine hoşçakal Şerif... İyi yolculuklar."