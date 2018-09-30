Totti için fazladan hapis

Kariyerini 40 yaşında noktalayan Roma’nın efsane oyuncusu Francesco Totti, önceki gün Un Capitano (Bir kaptan) isimli otobiyografisini tanıttı.

Totti’nin kitabındaki, “Bir gecede 6 kızla beraber dışarıya çıktığım da oldu, hepsini birbiriyle aldattım ama Roma’yı asla aldatmadım” sözleri dikkat çekti. Totti’nin bir başka anısı da şu sözlerle anlatıldı: “2006 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra Totti, Roma’daki bir cezaevini ziyaret etti. Bir hafta önce tahliye olacak bir mahkum yönetime dilekçe yazıp, ‘1 hafta daha kalayım. Çılgınca bir şey yapıp cezaevine geri dönerim’ tehdidinde bulundu. Mahkumun isteği kabul edildi ve Totti ile tanıştı.”