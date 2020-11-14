Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane'in yaklaşık 100 bin pound (1 milyon TL) değerindeki lüks Range Rover'ı çalındı. Hırsızların bir çeteye mensup oldukları ve bir süredir Kane'i takip ettikleri belirtildi. Kane, Dele Alli ve Jan Vertonghen'den sonra Tottenham'da hırsızlık mağduru olan 3. futbolcu oldu.

Mesut Özil olayı hala akıllarda...

Hatırlanacağı üzere geçen sene yaz aylarında da Mesut Özil ve Arsenal'den takım arkadaşı Kolasinac bir Türk restoranı çıkışında silahlı bir hısızlık çetesinin saldırısına uğramış ancak hem yara almadan hem de maddi bir zarar görmeden bu saldırıdan büyük şans eseri kurtulmuşlardı.

Polisten Kane'e: Arabayı geri almak zor!

Londra'da bu tür motorsikletli çetelerin varlığı çok uzun süredir biliniyor ve bu çeteler genellikle futbolcuları hedef alıyor. Polis yetkililerinin Harry Kane'e hırsızların çok profesyonel olduklarını ve arabanın polis tarafından geri alınma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledikleri bildirdi. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun ise kimsenin sağlığına bir zarar gelmemesinden dolayı mutlu olduğu ve arabanın önemli olmadığını söylediği aktarıldı. Öte yandan hırsızların arabanın kilit sistemini uzaktan bir cihazla etkisiz hale getirdikleri bilgisi verildi.



