Tottenham'lı Son Heung-min'e Andre Gomes affı!
Premier Lig'de 11. haftada oynanan Everton-Tottenham maçında Everton'lı Andre Gomes'in ayağının kırılması tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Pozisyonun içindeki oyuncu Son Heung-min ise önce sarı sonra kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
İngiltere Andre Gomes'in ayağının kırıldığı pozisyonu konuşurken Denetleme Komisyonu'ndan konuyla ilgili karar çıktı.
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Güney Koreli oyuncunun Tottenham'ın sonraki maçlarında oynayabileceği belirtildi.
Son Heung-min, Andre Gomes'in sakatlanmasının ardından göz yaşlarına hakim olamamış ve başta Everton'lı Cenk Tosun olmak üzere birçok futbolcu tarafından teselli edilmişti. Hakem Martin Atkinson ise ilk olarak yıldız oyuncuya sarı kart göstermiş ancak Gomes2in sakatlığının ciddiyetini gördükten sonra kırmızı kartını çıkarmıştı.
Bu haberi de okudularGs - Real maçı şifresiz mi? Real Madrid - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?