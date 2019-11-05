İngiltere Andre Gomes'in ayağının kırıldığı pozisyonu konuşurken Denetleme Komisyonu'ndan konuyla ilgili karar çıktı.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Güney Koreli oyuncunun Tottenham'ın sonraki maçlarında oynayabileceği belirtildi.

Son Heung-min, Andre Gomes'in sakatlanmasının ardından göz yaşlarına hakim olamamış ve başta Everton'lı Cenk Tosun olmak üzere birçok futbolcu tarafından teselli edilmişti. Hakem Martin Atkinson ise ilk olarak yıldız oyuncuya sarı kart göstermiş ancak Gomes2in sakatlığının ciddiyetini gördükten sonra kırmızı kartını çıkarmıştı.

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