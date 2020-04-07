Tottenhamlı futbolcu Son, Premier Lig’e verilen arada askerliğini yapacak

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’da forma giyen Son Heung-min, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada askerlik görevini yerine getirecek.

07 Nisan 2020, Salı 00:24 Son Güncelleme:
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Tottenhamlı futbolcu Son, Premier Lig’e verilen arada askerliğini yapacak

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’da forma giyen Son Heung-min, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada askerlik görevini yerine getirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Son, geçen hafta ülkesi Güney Kore’ye giderek karantinaya girdi.

Son’un karantina süresi bitince, 4 haftalık zorunlu askerlik görevini yapacağı ve mayıs ayında İngiltere’ye döneceği belirtildi.

İngiltere’de Corona virüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.

AA

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