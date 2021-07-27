İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Alderweireld'in transferi konusunda Katar temsilcisi El-Duhail ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki oyuncu için Katar temsilcisi, Tottenham'a 13 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

2015'te transfer olmuştu

Atletico Madrid'den 2015 yılında Tottenham'a transfer olan Toby Alderweireld, İngiliz temsilcisinde 236 maçta 9 gole imza attı.