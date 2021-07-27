Tottenham'lı Alderweireld, El-Duhail'e transfer oldu
İngiltere Premier Lig'in önde gelen ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Belçikalı defans oyuncusu Toby Alderweireld, Katar'ın El-Duhail takımına transfer oldu. Katar ekibi transfer için Londra temsilcisine 13 miyon euro ödeyecek.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Alderweireld'in transferi konusunda Katar temsilcisi El-Duhail ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki oyuncu için Katar temsilcisi, Tottenham'a 13 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
2015'te transfer olmuştu
Atletico Madrid'den 2015 yılında Tottenham'a transfer olan Toby Alderweireld, İngiliz temsilcisinde 236 maçta 9 gole imza attı.