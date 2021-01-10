İngiltere Premier Lig'de bu sezon oldukça iddialı durumda bulunan Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, savunma hattına bir takviye yapmayı planlıyor. Mundo Deportivo'nun iddiasına göre Jose Mourinho, eski takımı Real Madrid'den Eder Militao'yu istiyor.

Brezilyalı savunmacı, 2019'da 50 milyon Euro karşılığında Porto'dan transfer olduğu Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam sadece 3 maçta 224 dakika süre alan Militao'nun Tottenham'da daha fazla şans bulacağı aktarılmakta.