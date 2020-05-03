İtalyan ekipleri Lazio ve Napoli'nin de transfer listesinde yer alan Fenerbahçe'nin golcü Vedat Muriç ile uzun süredir ilgilenen takımlardan biri de İngiliz ekibi Tottenham'dı. Corona virüs salgını sürecinde ekonomik anlamda tedbirlerini arttıran Tottenham'ın yeni kararı, transferi zora soktu.

Tercihi Tottenham'dı

Talipleri artan Muriç'in de İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giymek istediği belirtiliyordu. Fakat Fenerbahçe'nin yüksek bir bonservis bedeli ile yollarını ayırmayı planladığı Kosovalı golcüye Tottenham'dan kötü haber geldi.





Transfere bütçe yok!

İngiliz gazeteci Duncan Castles'a göre Tottenham Başkanı Daniel Levy, menajer Jose Mourinho'ya sadece bonservissiz transfer yapmak için bir bütçeleri olduğunu iletti.

Corona virüs salgını döneminde de ekonomik etkilerden en çok çekinen ve bu doğrultuda aldığı önlemler büyük tepki gören Tottenham, Harry Kane'in satışı ile transfer bütçesinde bir değişiklik yaratabilecek olsa da şu an için Mourinho'nun sadece PSG ile kontratı biten Thomas Meunier'yi kadrosuna katacağı iddia ediliyor.

Londra ekibinin aynı zamanda Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır için de devrede olduğu belirtiliyordu fakat son gelişmeler sonrası bu transferin de gerçekleşmesi zor gözüküyor.