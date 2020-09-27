İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Inter'dan kadrosuna katmak istediği Milan Skriniar için yeni bir teklifte bulundu. Nicolo Ceccarini'nin haberine göre İngiliz ekibi, Skriniar'ın bonservisi için Inter'e 40 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Savunmadaki isimlerinden Godin'in Cagliari'ye gittiği Inter'de Skriniar'ın da satılması durumunda Schalke 04 forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın kadroya katılmak istendiği aktarılmaktaydı.