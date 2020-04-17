Tottenham'dan Pochettino'ya maaş kesintisi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, görevden aldıktan sonra maaşını ödemeye devam ettiği eski menajeri Mauricio Pochettino'dan maaş kesintisi talebinde bulundu.

17 Nisan 2020, Cuma 12:39 Son Güncelleme:
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Tottenham'dan Pochettino'ya maaş kesintisi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, corona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak adına tasarruf arayışlarını sürdürüyor. 

Tottenham, son olarak eski hocası Mauricio Pochettino'ya ilettiği talebiyle dikkat çekti. 

Kasım ayında görevinden alınan Pochettino, İngiliz ekibinden yıllık 8.5 milyon Euro'luk maaşını almaya devam ediyor. 

The Sun'ın haberine göre ise Tottenham Yönetimi, corona virüs salgınının ekonomik etkisini hafifletme çabasıyla Pochettino'nun maaşında kesinti yapmasını talep etti. 


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