Raphinha’yı Chelsea’ye kaptıran Tottenham gözünü Everton’lu oyunculara dikti. Everton’un önemli oyuncularından Richarlison ve bu sezon yaptığı çıkışla adından söz ettiren Anthony Gordon ile ilgilenen Tottenham bu oyuncular için Everton’a teklif yaptı.

The Sun’un haberine göre iki oyuncu için 80 milyon sterlin bonservis’in yanı sıra 20 milyon sterlinlik bonusları içeren toplamda 100 milyon sterlinlik bir paket teklif yapan Tottenham’ın bu teklifi Everton tarafından reddedildi. Finansal olarak zor günler geçiren Everton’un sadece Richarlison için 60 milyon sterlinlik bir anlaşmayı kabul edeceği ve 21 yaşındaki yıldız adayı Anthony Gordon’u takımda tutmak istediği gelen bilgiler arasında ancak Tottenham iki oyuncunun olduğu anlaşmaya Steven Bergwijn’ı da ekleyebileceğini belirterek bu konudaki ısrarını sürdürüyor.