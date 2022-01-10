İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, takımda bekleneni veremeyen Dele Alli ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Tottenham, son birkaç sezonda beklenen performansı gösteremeyen ve teknik direktör Antonio Conte'yi de etkilemeyi başaramayan Dele Alli'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

Tottenham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dele Alli, bu sezon 18 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

İngiliz basınında daha önce çıkan haberlere göre takımdan ayrılmayı düşünmeyen Dele Alli'nin, Antonio Conte'nin rehberliğinde eski formunu geri kazanmak ve kadronun vazgeçilmezi olmak istediği iddia edilmişti.



