Fransız devi PSG, Tottenham'dan Dele Alli'yi kadrosuna katmak adına girişimlerini sürdürse de henüz olumlu sonuç alınmış değil. Sky Sports'a göre Tottenham, PSG'nin ikinci kiralama teklifini de reddetti.

PSG, Alli'nin kadroya katılması adına transferin son gününe kadar temaslarını sürdürecek.

Tottenham, Dele Alli'yi kaybetmeyi düşünmüyor ve İngiliz oyuncunun takımdaki yeri adına savaş vermesini bekliyor. Alli ise geçtiğimiz günlerde Paris konusunda takım arkadaşı Aurier ile görüşmüş ve gitmeye hazır olduğu gündeme gelmişti.