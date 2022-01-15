İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 16 Ocak Pazar günü Arsenal ile oynayacakları Londra derbisinin ertelenmesine tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada Arsenal'in Covid vakaları, sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan oyuncuları nedeniyle Premier Lig'e yaptığı başvurunun kabul edilmesinin şaşkınlıkla karşılandığı belirtilirken, zamanında kendi yaptıkları başvurunun kabul edilmediği ve Avrupa Konferans Ligi'nden maça çıkamadıkları için elendiklerinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca maçların ertelenmesi ile ilgili Premier Lig'in getirdiği kuralların istenmeyen sonuçlarının görüldüğü, kuralın uygulanmasında netlik ve tutarlılık olmasının önemli olduğu vurgulandı.

Arsenal, Cuma günü maçın ertelenmesi için Premier Lig'e başvuruda bulunmuş ve bu talep kabul edilmişti. Bu karar kulübün yanı sıra Tottenham taraftarlarının da büyük tepkisine neden oldu.



