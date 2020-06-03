İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da Jan Vertonghen, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yaz aylarında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinde onun boşluğunu doldurmak adına ise Zouhair Feddal ismi gündeme geldi.

Don Balon'un iddiasına göre Tottenham, Vertonghen'in büyük ihtimalle serbest kalacak olması ile birlikte Real Betis'ten Zouhair Feddal için bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Vertonghen'in takımda kalması beklenmezken İtalya ve İspanya'dan talipleri olan oyuncu ile Real Betis'in de ilgilendiği aktarılmaktaydı.

Feddal ise 30 yaşında ve bu sezon Real Betis ile sadece 11 maça çıkmış olması nedeniyle ilginç bir transfer hamlesi olarak dikkat çekiyor.







