2021 yaz transfer döneminin en ilginç ve beklenmedik anlaşmalarından birine imza atan Tottenham, Mourinho’dan boşalan menajer koltuğunu Wolves’ta beklenmedik başarılara imza atan Nuno Espirito Santo ile doldurmuştu. Çoğu kişi bu karara bir anlam veremezken Tottenham yönetimi bu karardan oldukça memnun görünüyordu.

Aslında Tottenham yönetimi uzun süre Antonio Conte’nin peşinden koşmuş, Conte Tottenham’ın sunduğu teklifi beğenmemiş ve Tottenham daha sonrasında Santo ile anlaşmıştı. Tottenham bilindiği üzere İngiltere Premier Lig Top 6 takımları içerisindeki eli en sıkı ekip. Conte’nin Tottenham ile anlaşamama sebeplerinden bir tanesi de istediği takımı kuracak bütçeyi alamayacak olmasıydı. Bu sebeple Santo ümit vadeden ve o kadar çok bütçe isteyebilecek kadar eli güçlü olmayan bir menajer olarak göze çarpmış ve bu sebeple anlaşma kolayca sağlanmıştı. Ancak yönetimin bu seçimi o kadar yanlıştı ki daha Santo ile anlaşılan gün eleştiri konusu olmuştu. Santo’nun daha önce bir büyük takım tecrübesi olmadığı gibi, küme düşmemeye oynayacak bir takımı üst sıralara çıkarmak dışında bir başarısı yoktu. Çok iyi bir kontra oyunu oynatan ancak takımıyla nispeten eşit güçteki takımlara karşı oyunun kontrolünü ele almaya çalışmayan bir oyun oynatması bu eleştirilerin çıkış noktasıydı.

Yaz dönemini oldukça sessiz geçiren Tottenham, bunun üstüne Harry Kane’in Manchester City transferine izin vermeyince, sezona en önemli oyuncularından birisinin mutsuz başlamasına sebep oldu. Buna rağmen sezona sansasyonel bir M. City galibiyetiyle başlayan Tottenham, sonraki iki maçta şanslarının da yardımıyla 1-0’lık skorlarla 3 hafta sonunda ligin tepesine yerleşti. Buna rağmen oyun kalitesinin düşüklüğü bu durumun böyle devam edemeyeceğini gösteriyordu. İlerleyen haftalarda düşük oyun kalitesinin yanına kaybedilen maçlar da eklenmeye başlanmayınca eleştiriler daha yüksek sesle çıkmaya başladı. Özellikle Chelsea ve Arsenal maçlarındaki kötü skorlar ve etkisiz oyunların üzerine bir önceki hafta 5-0 mağlup edilmiş bir M. United’a karşı 3-0 mağlup olunca, Tottenham yönetimi de aldığı kararın yanlışlığının farkına varmış oldu.

Santo’nun görevden alınmasında ki en önemli sebeplerden bir tanesiyse, Conte’nin hala bir takımın başında olmaması. Sezon ortasında bir takımın başına geçmekten hoşlanmayan Conte’nin, Solskjaer’in görevden ayrılması durumunda M. United için bir istisna yapabileceği yazılmıştı. Tottenham’ın İtalyan sportif direktörü Fabio Paratici, vatandaşı Conte’yi Tottenham için de ikna edebileceğini düşünüyor. Conte’nin uzun vadeli bir sözleşme ile transfer dönemlerinde iyi bir bütçe istediği biliniyor. Elinin sıkılığı ile ünlü Tottenham yönetimi, Conte’yi de aynı sebepten elinden kaçırırsa kendileri için oldukça zor geçecek bir sezon kaçınılmaz görünüyor.

Burak Özkarpuzcu