Tottenham'ın menajeri Jose Mourinho, İngiltere Premier Lig ekiplerinin verdiği Thiago Silva yarışından kazanan olarak çıkmak istiyor.

The Sun'ın haberine göre Mourinho, kontratının sonuna gelen ve takımdan ayrılması beklenen Jan Vertonghen'in boşluğunu Brezilyalı savunmacı ile doldurmak için harekete geçti.

Fenerbahçe 'nin de gündeminde olduğu belirtilen 35 yaşındaki stoper ile Arsenal ve Everton da ilgileniyor.

Thiago Silva'nın bu ay sona erecek kontratının ardından Fransa'dan ayrılacağı açıklanmıştı.