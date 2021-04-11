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Tottenham'da Hugo Lloris'in yerine Sam Johnstone

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, bu yaz Fransa'ya dönmesi muhtemel kalecisi Hugo Lloris'in yerine West Bromwich Albion'dan Sam Johnstone'ı kadroya katmak istiyor.

11 Nisan 2021, Pazar 14:52 Son Güncelleme:
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Tottenham'da Hugo Lloris'in yerine Sam Johnstone

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, kaleci arayışlarına başladı. Hugo Lloris'in ilerleyen yaşı ve bu yaz ülkesi Fransa'ya dönme ihtimali nedeniyle arayışlarına başlayan Tottenham, Premier Lig'den bir kaleci için devreye girdi. 

ESPN'in haberine göre Tottenham, West Bromwich Albion'ın kalecisi Sam Johnstone ile ilgileniyor. Oyuncuyla Leeds United ve West Ham'ın da ilgilendiği belirtilmekte. 

West Bromwich ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Johnstone'ın takımının küme düşmesi durumunda ayrılabileceği aktarılıyor. 

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