İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, kaleci arayışlarına başladı. Hugo Lloris'in ilerleyen yaşı ve bu yaz ülkesi Fransa'ya dönme ihtimali nedeniyle arayışlarına başlayan Tottenham, Premier Lig'den bir kaleci için devreye girdi.

ESPN'in haberine göre Tottenham, West Bromwich Albion'ın kalecisi Sam Johnstone ile ilgileniyor. Oyuncuyla Leeds United ve West Ham'ın da ilgilendiği belirtilmekte.

West Bromwich ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Johnstone'ın takımının küme düşmesi durumunda ayrılabileceği aktarılıyor.