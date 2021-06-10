İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Tottenham'ın gündemine gelen son isim Borussia Mönchengladbach'ın yıldızı Marcus Thuram oldu.

RMC Sport'un haberine göre Tottenham, Marcus Thuram transferi adına elini çabuk tutmak istiyor. Mönchengladbach ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncunun bu yaz için 30 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Alman ekibi ile bu sezon tüm organizasyonlarda toplam 40 maça çıkan Thuram; 11 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.