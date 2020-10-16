İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, eski oyuncusu Gareth Bale'i Real Madrid'den kiralamıştı. Premier Lig'de West Ham ile karşılaşacak Tottenham'ın menajeri Jose Mourinho, Bale'in bu hafta forma giyebileceğini belirtti.

31 yaşındaki oyuncu, sakatlıktan kurtulduktan sonra milli takım arasında takımla çalışmalara başlamıştı.

Sky Sports'a konuşan Mourinho, "Gareth, takıma yardım etmek için burada ama aynı zamanda onu ve vücudunu da önemsiyoruz. Vereceğimiz karar hem takım hem de kendisi için olacak. Bizimle mutlu bir sezon geçirmesi çok önemli ki şu anda kariyerinde de bu önem taşımakta" ifadelerini kullandı.