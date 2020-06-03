Premier League yönetimi, 1197 kişiye Covid-19 testi yapıldığını ve 1 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Pozitif vaka hakkında ise Tottenham kulübü açıklama yaptı. Londra ekibi bir kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Premier Lig’den yapılan açıklamaya göre, 1-2 Haziran tarihlerinde 1197 kişi Kovid-19 testinden geçirildi. Yapılan testlerde 1 kişide pozitif vakaya rastlandığı bildirildi. Tottenham’dan yapılan açıklamada, testi pozitif çıkan kişinin kulüpten olduğu ve 7 gün karantinada kalacağı belirtildi.



