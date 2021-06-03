Inter'i Serie A şampyonu yaptıktan sonra görevinden ayrılan İtalyan teknik direktör Antonio Conte, İngiltere'ye dönüyor.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, 51 yaşındaki teknik adam, İngiltere'nin köklü takımı Tottenham ile görüşmelere başladı. Haberde Tottenham ve Conte'nin maaş beklentileri arasında yaklaşık 2,6 milyon sterlin olduğu belirtildi.

Ayrıca, Conte'nin golcü futbolcu Harry Kane'in takımda kalmasını istediği ve 27 yaşındaki futbolcunun kulüpten ayrılmaması durumunda takımı devralacağı vurgulandı. Kane, kupa kazanmak için takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Bu gelişmenin ardından golcü ismin Chelsea ya da Manchester United'a gideceği konuşulmuştu.

Chelsea'de görev yaptı

Son olarak İnter'i çalıştıran İtalyan teknik adam, 2016-2018 yılları arasında İngiltere'de Chelsea'yi çalıştırmıştı.