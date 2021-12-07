Tottenham’ın 9 Aralık Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes karşısında çıkacağı maç öncesinde yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. İsimleri açıklanmayan 6 as takım oyuncusu ve iki kulüp personeli Rennes ve Brighton maçlarında görev alamayacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde 7 puanla ikinci sırada bulunan Tottenham’da son maç öncesindeki bu durumla birlikte sahada nasıl bir kadro olacağı bilinmezken, hafta sonu oynanacak Brighton maçında ise erteleme olup olmayacağı merak konusu. Hava koşulları sebebiyle ertelenen Burnley maçıyla beraber yoğun bir aralık ayı takvimi bulunan Tottenham için sezonun bu dönemi çok daha kritik bir hal aldı.