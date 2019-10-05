Süper Lig’de haftanın ilk maçında Antalyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe’nin yıldızlarını, İngiltere Premier Ligi’nin devlerinden Tottenham’ın yetkililerinin izlediği öğrenildi. Tottenham’ın hedefindeki isimlerin, Sarı- Lacivertliler’den Vedat Muriç ile Ozan Tufan olduğu bildirildi.

Hatırlanacağı gibi Vedat’ı, İngiliz ekibi daha önce de listesine almıştı. Özellikle Kosova Milli Takımı’nda gösterdiği performansla tüm dikkatleri bir anda üzerine çeken Vedat’ı, İngiltere-Kosova mücadelesinde olduğu gibi bir kez daha çıplak gözle takip etmek adına Ülker Stadı’na gelen Tottenham’ın teknik direktörü Pochettino’nun yardımcılarının, Ozan’ı da yakın mercek altına aldıkları ifade edildi.

Rapor hazırlayacaklar

Bu iki ismi Antalya karşısında takip eden izleme komitesi ekibinin, oyuncularla ilgili hazırlayacakları raporu, Arjantinli hocayla paylaştıktan sonra devre arasında transfer görüşmeleri için harekete geçebilecekleri konuşuluyor.

M.Ali Sabuncu