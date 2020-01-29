Tottenham, Steven Bergwijn transferini açıkladı

İngiltere’nin köklü takımlarından Tottenham, Harry Kane'nin yaşadığı sakatlığın ardından teknik direktör Jose Mourinho’nun isteği üzerine transfer çalışmalarına hız vermiş santrfor takviyesi için girişimlere başlamıştı.
Lacivert-Beyazlılar, Hollanda’da PSV forması giyen Steven Bergwjin’i 27 milyon Pound (209 milyon TL) karşılığında kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Kanatlar, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen Bergwijn, bu sezon PSV formasıyla 29 maça çıkıp 6 gol attı.
Steven Bergwijn, Eriksen’in ayrılmasıyla boşa çıkan numaralı formayı giyecek.