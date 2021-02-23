Tottenham Hotspur Stadyumu, İngiltere'nin aynı zamanda başkenti de olan Londra şehrinin Tottenham bölgesinde yer almaktadır. Temeli ilk olarak 2016 yılında atılmış olan stat, tamamlanmasının ardından 3 Nisan 2019 yılında kullanıma açılmıştır. Stadyum'un maliyeti 1 milyar Euro'dur. 105'5 68 metre boyutlara sahiptir.

Tottenham Hotspur Stadı'nın adı nedir?

Bir İngiliz spor kulübü olan Tottenham Hotspur takımı için inşa edilen stadyum. Tottenham Hotspur Stadium adıyla hizmet vermektedir. Bu stadyum, daha önceki stadyum White Hart Lane'in yerine inşa edilmiştir. Böylece White Hart Lane Stadyum'unun yerini almış durumda olan bir stattır.

Tottenham Hotspur Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Sahipliğini İngiliz spor kulübü olan Tottenham Hotspur takımının yapmakta olduğu stadyum bu spor kulübü ile aynı ismi taşımaktadır. Açılış tarihi bakımından yakın bir geçmişe sahip olan stadyum'un sahip olduğu kapasite 62,303 kişiliktir. Bu kapasitesi sayesinde 62,303 kişilik futbol sever'in maçlarını canlı olarak izlemelerine uygun bir ortam sunmaktadır.

İngiltere'nin köklü spor kulüplerinden biri olan Tottenham Hotspur takımı, futbol maçlarını Tottenham Hotspur stadyumunda oynamaktadır. Zaten Tottenham Hotspur stadyumunun inşa edilmesinin başlıca sebebi, bu spor kulübünün maçlarına ev sahipliği yapması olmaktadır.

Stadyum sahip olduğu 62,303 kişilik dev kapasitesiyle, Tottenham Hotspur takımı taraftarlarına keyif alacakları rahat bir ortamda gönül verdikleri takımın maçlarını izleme keyfini özgürce yaşamalarını sağlamaktadır. Bu bakımdan İngiltere'nin önemli futbol stadyumları arasında yer almaktadır.