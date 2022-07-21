Tottenham, sadece aşı olan oyuncuları transfer ediyor

Covid-19'un futbola olan etkisi sürüyor. Tottenham, Covid-19 aşısı konusundaki tavrını net olarak ortaya koyuyor.

The Athletic'e göre Tottenham, Covid-19 aşısı olan oyuncuları transfer etmeyi tercih ediyor. Tottenham'ın bu tercihinin birkaç Premier Lig kulübünün ABD, Asya ve Avustralya'daki sezon öncesi turları için birkaç aşısız oyuncusunu geride bırakması ile oluştuğu belirtiliyor.

Antonio Conte yönetimindeki İngiliz ekibi; transfer döneminde Fraser Forster, Ivan Perisic, Yves Bissouma, Richarlison, Clement Lenglet ve Djed Spence'i kadrosuna kattı.