Tottenham-Red Bull Leipzig Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler
2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Tottenham Hotspur, Red Bull Leipzig'e konuk olacak. İlk maçı evinde 1-0 kaybederek avantajını kaybeden Tottenham, Leipzig'deki maça Kane, Son ve Bergwijn gibi yıldızlarından yoksun çıkacak. Kritik maç öncesi Tottenham cephesinden dikkat çeken istatistikler karşınızda..
Bu akşam saat 23.00'da UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında RedBull Leipzig, evinde Tottenham Hotspur'u ağırlıyor. Son 16 Turu ilk maçında Leipzig, deplasmanda karşılaştığı geçtiğimiz sezonun finalisti Tottenham'ı 58. dakikada Timo Werner'in attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti ve Tottenham, avantajı kaybetti. İşte kritik maç öncesi Tottenham cephesinde dikkat çeken istatistikler...