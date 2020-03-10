Tottenham-Red Bull Leipzig Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler

Bu akşam saat 23.00'da UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında RedBull Leipzig, evinde Tottenham Hotspur'u ağırlıyor. Son 16 Turu ilk maçında Leipzig, deplasmanda karşılaştığı geçtiğimiz sezonun finalisti Tottenham'ı 58. dakikada Timo Werner'in attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti ve Tottenham, avantajı kaybetti. İşte kritik maç öncesi Tottenham cephesinde dikkat çeken istatistikler...