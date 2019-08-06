Tottenham belki de yılın transferine imza atmak üzere...

Londra ekibinin Juventus'u Paulo Dybala transferi konusunda ikna ettiği belirtildi. Sky Italia'nın haberine göre; İngilizler, Torino ekibine 70 milyon euro önerdi ve "Evet" yanıtı aldı.

Telefonla ikna çalışmaları...

Haberde ayrıca Tottenham'ın Arjantinli menajeri Mauricio Pochettino'nun da vatandaşı Dybala'yı telefonla arayarak ikna etmeye çalıştığı yazıldı. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Dybala geçen sezon Juve formasıyla 42 maça çıkmış 10 gol 5 asistlik performans sergilemişti. 25 yaşındaki oyuncu 2015/2016 sezonu başında Palermo'dan Juventus'a 40 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu.



