Tottenham menajeri Conte: Acil durum toplantısı zaman kaybıydı

Premier Lig, Covid vakalarının artışı sonucu sıkışık fikstürdeki birçok maçın ertelenmesi sebebiyle acil durum toplantısı düzenledi. Premier Lig’deki 20 teknik direktörün tamamıyla yapılan toplantıda hocaların giderek sıkışan fikstürleri konusundaki endişeleri giderilmeye çalışıldı.

Şu ana kadar üç maçı ertelenen ve Premier Lig’de bu anlamda başı çeken Tottenham ilerleyen günlerde kaotik bir fikstürle karşı karşıya kalacak. İtalyan teknik direktör, Premier Lig’in yaptığı acil durum toplantısının kaybı olup olmaması sorusu üzerine konuştu.

‘’Bence zaman kaybıydı. Önünüze bir duvar çıktığında istediğinizi sorabilirsiniz ama tüm kararlar çoktan alınmıştı.’’

İngiltere Premier Lig’deki Brighton, Leicester City maçlarının yanı sıra Avrupa Ligi’nde Rennes maçı da ertelenen Tottenham, daha sonrasında Rennes maçının yeniden düzenlenememesi sebebiyle Tottenham’ı 3-0 hükmen yenik sayarak Konferans Ligi’ne gitmelerine sebep olmuştu.