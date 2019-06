Tottenham - Liverpool maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde final zamanı. İspanya’nın Başkent’i Madrid’deki Wanda Metropolitano Stadı’ndaki nefes kesecek mücadelede iki İngiliz ekibi Liverpool ile Tottenham karşı karşıya gelecek. 2008’de Manchester United’ın penaltılarla kazandığı Chelsea finalinden sonra ikinci kez İngiliz takımları finalde kapışacak. Kırmızılılar, tarihindeki 8. finaline çıkarken, rakibi ise ilk kez bu heyecanı yaşayacak. 5 kez bu kupayı kazanan ve en son 2005’te İstanbul’da mutlu sona ulaşan Liverpool, 2007’de Milan’a geçen yıl da Real Madrid’e kaybetti.

Peki, Tottenham - Liverpool maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Tottenham - Liverpool maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, saat kaçta şifresiz yayınlanacak?

İspanya'nın Madrid kentinde bulunan Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HABER'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Tottenham - Liverpool ilk 11'ler...

Tottenham: Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Winks, Sissoko, Eriksen, Dele Alli, Son, Kane

Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Salah ve Kane...

Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ile Tottenham’ın süper golcüsü Harry Kane, sakatlıkları sebebiyle uzun süredir formalarından uzak kalmıştı. Ancak iki futbolcu da kendilerine uygulanan tedavinin ardından dev finalde sahada olacak. Öte yandan müthiş mücadele öncesinde iki ekipte de önemli bir eksik bulunmuyor. Devler Ligi çeyrek final ikinci maçını ve yarı final karşılaşmalarını kaçıran Kane, takımının en büyük kozu olacak.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid’e kaybedilen finalde sakatlanan Salah, bu sefer kupaya uzanmak istiyor.





Finalistlere 17 bin bilet!

Atletico Madrid’in mabedi 63 bin 500 kişilik Wando Metropolitano’da oynanacak finalde 38 bin bilet genel satışa çıkarıldı. 17 bin 500 bilet Liverpool ve Tottenhamlı futbolseverlere ayrıldı. Geriye kalanlar ise futbolcu yakınları ve UEFA’ya verildi.

Skomina'nın ikinci finali

Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek olan Damir Skomina, kariyerinde üçüncü kez böyle bir organizasyonun parçası olacak. Slovenyalı daha önce 2013’te Bayern Münih’in ile Borussia Dortmund arasındaki Devler Ligi finalinde dördüncü hakem olarak görev yaptı, 2017 yılında ise Manchester United’ın, Ajax’ı 2-0 yendiği Avrupa Ligi finalinde orta hakem oldu.